Así se jugará el Mundial 2026: los 10 datos imprescindibles que debes conocer

El Mundial de Fútbol 2026 está cada vez más cerca y este viernes se dará un paso decisivo rumbo al torneo más importante del planeta. El sorteo de grupos, que se llevará a cabo en el Kennedy Center de Washington D. C., definirá la conformación de las 48 selecciones participantes.

A continuación, te presentamos 10 datos imprescindibles sobre el desarrollo de esta histórica edición.

1. Sorteo en Washington D. C.

El sorteo oficial se realizará este viernes a la 1:00 de la tarde (hora boliviana) en el prestigioso Kennedy Center, donde quedarán definidos los 12 grupos del campeonato.

2. El calendario se conocerá después

A diferencia de otros sorteos, el evento no incluirá el orden de los partidos. La FIFA publicará el calendario completo recién el sábado 6 de diciembre.

3. Mundial en tres países

Por primera vez, la Copa del Mundo se disputará en tres naciones: Estados Unidos, México y Canadá. El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

4. Un Mundial de 48 selecciones

El certamen tendrá 48 equipos, un récord histórico. Hasta el momento hay 42 selecciones clasificadas y quedan seis cupos por definir: cuatro en la repesca de la UEFA y dos en el repechaje intercontinental, donde Bolivia buscará su boleto.

5. Cuatro bombos de 12 equipos

La distribución para el sorteo se hará en cuatro bombos con 12 selecciones cada uno, según el ranking FIFA. Así se conformarán los 12 grupos de cuatro equipos.

6. Las grandes potencias no se cruzarán temprano

España, Argentina, Francia e Inglaterra, líderes del ranking FIFA, solo podrían enfrentarse a partir de semifinales, siempre que terminen primeras en sus respectivos grupos.

7. Restricciones por confederación

En la fase de grupos no podrá haber más de un equipo de la misma confederación, excepto la UEFA, que cuenta con 16 clasificados. Por ello, cuatro grupos tendrán dos selecciones europeas.

8. Los anfitriones ya tienen grupo

México integrará el Grupo A, Canadá el Grupo B y Estados Unidos el Grupo D, según determinación previa de la FIFA.

9. Eliminación directa desde dieciseisavos

Con 48 equipos, las llaves comenzarán en la ronda de 16 avos. Avanzarán los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros.

10. Sedes de inauguración y final

La inauguración será el 11 de junio en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México, renovado y con capacidad para 84.000 espectadores.

La gran final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para 83000 aficionados, escenario de eventos históricos como la final de la Copa América Centenario 2016 y del Mundial de Clubes 2025.

