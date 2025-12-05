Armin Dorgathen, expresidente de YPFB, fugó del país, confirmó el ministro de Gobierno

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó este jueves que el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, fugó hacia Brasil, un hecho que reavivó críticas al manejo judicial del caso en el que se investigan presuntas irregularidades en la importación de combustible.

Oviedo afirmó que la fuga ocurrió pese a que la Policía y la Fiscalía habían emitido órdenes de aprehensión y alertas migratorias. Sostuvo que las instituciones cumplieron su labor, pero que la liberación dispuesta en Santa Cruz facilitó la salida del exfuncionario.

“Esto es lamentable. En el caso del señor Dorgathen, por ejemplo, la policía cumple sus funciones, se lo presenta a la Fiscalía, la fiscalía emite un apremio, emite alertas migratorias y resulta que un juez de Santa Cruz lo libera y este señor se fuga”, declaró.

El ministro calificó la situación como “inadmisible” y cuestionó que una acción judicial contraria a los esfuerzos anticorrupción permitiera su escape.

Dorgathen es investigado por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, vinculados a presuntas irregularidades en la importación de combustible en el caso Botrading.

Fuga ilegal a Brasil

Oviedo confirmó que el exejecutivo habría salido del país por pasos no autorizados.“Tenemos por las fotografías que habría salido de manera ilegal al Brasil. Al parecer sí se confirma que está en el Brasil”, sostuvo.

Advirtió que la fuga expone fallas en el sistema judicial que afectan procesos clave contra la corrupción y anticipó que se evaluarán responsabilidades.

