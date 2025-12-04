La atleta América Helming destaca con medallas para Bolivia en torneo Sudamericano de atletismo

La joven deportista América Helming logró traer a Bolivia dos medallas en el reciente torneo sudamericano de atletismo, donde compitió contra atletas de alto nivel de la región, incluyendo a representantes de Chile, que superaban en número a la delegación boliviana.

“Teníamos las expectativas muy altas, ya que el hermano país de Chile tiene muy buenos atletas y nos superaban en número. La delegación boliviana viajó con más de 40 participantes, pero se pudieron lograr las marcas requeridas en los entrenamientos, estoy feliz con los resultados”, manifestó Helming.

La atleta destacó con medalla de plata en salto de altura, medalla de bronce en 100 metros con vallas y quedó como cuarta semifinalista en salto largo a nivel Sudamérica.

Helming combina sus estudios en línea con su pasión por el deporte, dedicando entre cinco y seis horas diarias a entrenamientos para torneos internacionales y tres a cuatro horas para competencias nacionales.

La deportista anunció que sus próximos objetivos incluyen participar en la media maratón de Cotoca este domingo, así como prepararse para el Campeonato Nacional 2026 y el Sudamericano, consolidando su proyección deportiva en la región.

Mira la programación en Red Uno Play