Neymar firma triplete y aleja al Santos del descenso en el Brasileirão

Neymar marcó este miércoles tres goles en la victoria 3-0 del Santos como visitante ante el Juventude en el Brasileirão, resultado clave en la lucha por evitar el descenso a falta de solo una jornada por jugar.

El astro de 33 años anotó en los minutos 6, 65 y 73, de penal, para comandar al equipo entrenado por el argentino Juan Pablo Vojvoda en la 37ª fecha del campeonato.

Llegó a 150 goles de por vida en el club en el que debutó como profesional, con lo que se convirtió en el undécimo jugador que alcanza ese hito.

"Estoy muy feliz de hacer esa marca (...). Agradezco a todos los compañeros que han hecho parte del equipo en estos años", sostuvo Neymar en declaraciones divulgadas por el Santos.

Desafiando temores por la posibilidad de que se pierda los últimos encuentros del Peixe en la temporada debido a una lesión en la rodilla izquierda, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain ha respondido en estos momentos cruciales, con cinco goles en sus últimas tres presentaciones.

Así, Neymar alcanza ocho dianas en el actual Brasileirão.

Tras el triunfo ante el Juventude, el Santos llega a 44 puntos, dos por encima de la zona de descenso.

El próximo domingo, el viejo equipo de Pelé se enfrentará al Cruzeiro en Vila Belmiro, en busca de garantizar la permanencia en la Serie A.

Es el primer hat-trick de Neymar desde abril de 2022, cuando jugaba con el PSG, en una goleada 6-1 a domicilio sobre el Clermont en la liga francesa.

erc/ag

© Agencia France-Presse

Mira la programación en Red Uno Play