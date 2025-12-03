Tragedia en el baloncesto: Fallece jugador de 20 años tras recibir un codazo en pleno partido

El mundo del baloncesto universitario en Estados Unidos está consternado por la trágica muerte de Ethan Dietz, un joven jugador de 20 años perteneciente al equipo Connors State College (Oklahoma). Dietz falleció el pasado martes 25 de noviembre a causa de una conmoción cerebral, tras haber recibido un codazo en la cabeza durante un partido el sábado 22 de noviembre.

Tres días de lucha tras el golpe

El joven, un alero de 2,03 metros oriundo de Arkansas, sufrió el golpe mientras intentaba anotar en el poste bajo. Videos del incidente muestran cómo, a pesar de los signos visibles de dolor y malestar, Dietz continuó jugando por varios minutos.

Aunque fue atendido y enviado brevemente al banquillo, el jugador regresó a la cancha, donde no dejaba de quejarse y tocarse la zona afectada. Finalmente, fue enviado a un hospital, donde permaneció ingresado tres días hasta su fallecimiento, informa Antena 3. La secuencia de los hechos, que incluye a Dietz volviendo al juego aún "visiblemente afectado", generó gran controversia y reabrió el debate sobre la correcta aplicación de los protocolos por golpes en la cabeza y conmociones cerebrales en las ligas deportivas.

"Una pérdida inimaginable"

El Connors State College lamentó profundamente la pérdida del joven deportista a través de un comunicado oficial en Facebook:

"La familia Cowboy ha sufrido una pérdida inimaginable. [...] Ethan ejemplificó lo que significa ser un Cowboy, valorar el trabajo duro y ser parte de un equipo. Mientras el equipo y la comunidad Cowboy procesamos nuestro propio duelo, nuestro corazón está con su familia y amigos... La pérdida de Ethan nos recuerda a todos lo preciosa que es la vida".

Antes de abandonar la cancha por última vez, Dietz había logrado una buena actuación con 6 puntos, 4 rebotes, una asistencia y un tapón. El centro educativo también anunció el cierre de su campus del 24 al 28 de noviembre y programó una vigilia en su honor para el lunes 1 de diciembre.

Vea el video:

