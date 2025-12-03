Gran preocupación: periodista se desmaya en vivo antes del inicio del partido (Video)

Durante la transmisión en vivo del amistoso de fútbol femenino entre Inglaterra y Ghana, la presentadora británica Laura Woods protagonizó un momento de preocupación cuando se desplomó frente a las cámaras. El incidente ocurrió mientras el conjunto inglés estaba por salir al campo del estadio St Mary’s de Southampton. Sus compañeros Ian Wright y Anita Asante interrumpieron la cobertura para asistirla, y la señal fue cortada momentáneamente hacia un bloque publicitario.

Al regresar del corte, Katie Shanahan tomó la conducción y confirmó que Woods estaba siendo atendida:

“Como habrán notado, no tenemos a la maravillosa Laura Woods porque sintió mal, pero ya está recibiendo la mejor atención. Yo estaré cubriéndola por hoy”. Durante el entretiempo, Shanahan agregó: “Queremos asegurarles que está bien. Le enviamos todo nuestro cariño”.

Más tarde, Woods compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para tranquilizar a sus seguidores:

“Uy, eso fue un poco extraño. Perdón por preocuparlos a todos, estoy bien. Los maravillosos paramédicos de los Saints dijeron que probablemente sea un virus; solo necesito algo de descanso e hidratación. Estoy realmente avergonzada de que haya pasado en televisión, pero muchas gracias a mis colegas de ITV, que me cuidaron esta noche. Y a Wrighty y Neets por sostenerme. Perdón, otra vez”.

En 2024, Woods enfrentó un episodio de acoso que marcó su carrera, cuando una aficionada la amenazó durante dos años, siendo posteriormente condenada a 14 meses de prisión y una orden de alejamiento.

