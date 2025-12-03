Fiscalía detectó personal sin experiencia en manejo de válvulas y despacho de combustible en la planta de YPFB Senkata

La comisión de fiscales que investiga el presunto desvío de combustibles en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Senkata identificó que personas sin experiencia ni capacitación adecuada están operando las válvulas de los tanques de almacenaje y realizando despachos de carburantes.

El fiscal asignado al caso, Sergio Dávila, informó este miércoles que durante la inspección realizada el lunes 1 de diciembre se evidenció que parte del personal que cumple funciones críticas en la planta no cumple los requisitos técnicos mínimos.

“Cuando realizamos el registro del lugar de los hechos advertimos, mediante entrevistas con funcionarios, que existen personas que realizan actividades en la planta sin tener experiencia ni aptitud para el cargo. No cuentan con el profesionalismo ni con los requisitos necesarios para manipular válvulas y efectuar los despachos”, afirmó Dávila en entrevista con BTV.

El representante del Ministerio Público señaló que, conforme avanzan las investigaciones, surgen más irregularidades, por lo que se emitirán nuevas citaciones.

“Vamos a convocar a funcionarios y exfuncionarios, ya sean directores o ejecutivos, para que presten su declaración”, anticipó.

Durante la intervención, efectuada de manera sorpresiva, el jefe de Operaciones de la planta de El Alto habría obstaculizado el trabajo de la comisión, además de ocultar a dos choferes que contaban con órdenes de aprehensión. Asimismo, por instrucción de una ejecutiva del lugar, se exigió a los fiscales la presentación de una orden de allanamiento para permitir el acceso a algunas áreas.

La Fiscalía continuará con las pesquisas para esclarecer el alcance de las irregularidades detectadas y determinar responsabilidades.

