Un ambiente de profunda conmoción se vive tras la tragedia ocurrida en la Piscina Olímpica de La Chimba en Cochabamba, donde Dennis Edsen Alavi Corrales, estudiante de Psicología en la Universidad San Simón (UMSS), perdió la vida durante su segunda clase de natación.

El cuerpo de Dennis fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde se espera la realización de la autopsia en las próximas horas para esclarecer las causas exactas de su deceso. Mientras tanto, en el lugar de la tragedia, los allegados y compañeros dejaron una vela encendida en el sector de la piscina donde ocurrió el accidente, un gesto silencioso y conmovedor que refleja el dolor de quienes lo conocían.

Dennis perdió la vida en la Piscina Olímpica, era su segundo día de clases. Foto: Red Uno

“La verdad es que la familia está muy dolida, totalmente consternados por esta mala noticia. Dennis se había inscrito para aprender a nadar, era su segundo día de clases, y tenía muchas ganas de superarse”, relató uno de los tíos del joven. Otro familiar añadió: “Era un joven alegre, tranquilo, un hijo único y una pérdida enorme para sus padres. No hay palabras para describir el dolor que sentimos”.

Los padres de Dennis arribarán en las próximas horas al IDIF para realizar los trámites correspondientes y poder trasladar su cuerpo para el velorio. Mientras tanto, la vela encendida en la piscina se mantiene como un recordatorio silencioso de su vida y la tragedia que enluta a su familia.

El caso continúa en investigación, mientras amigos y allegados buscan encontrar consuelo en medio del dolor, recordando a Dennis como un joven lleno de sueños y ganas de aprender.

Mira la programación en Red Uno Play