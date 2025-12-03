"No pueden dormir": Madre de menores maniatados y golpeados pide justicia y más seguridad

Una madre de familia pide justicia luego de que sus tres hijos, todos menores de edad, fueran maniatados y amenazados con armas de fuego durante un violento asalto ocurrido la madrugada de ayer en una vivienda ubicada en el quinto anillo, zona avenida Moscú.

La familia llevaba apenas dos días viviendo en el lugar cuando tres delincuentes armados ingresaron a la fuerza. “Dos días recién estaba viviendo ahí y entraron a robar. No quiero que nadie más pase por lo que vivimos”.

Los antisociales, vestidos de negro y con el rostro cubierto, redujeron a los menores atándolos de pies y manos e incluso cubriéndoles la boca para impedir que gritaran. El hijo mayor, de 17 años, trató de defender a su hermano y a su primo, pero fue golpeado brutalmente en el rostro.

"A mis tres hijos me los amarraron, me los enyuraron hasta su boquita. Es muy duro ver esos videos con mi hijo ahí adelante, me siento impotente de no poder hacer nada", relató la mamá.

Los delincuentes se llevaron 15 mil bolivianos, dinero correspondiente al pasanaco del padre, además de un televisor, ropa nueva, maletas, relojes, zapatos y celulares.

La madre relató entre lágrimas que el menor de nueve años es quien presenta el mayor impacto emocional. “Anoche mismo tuve que volver a trasladarme con ellos porque estaban muy mal...Es muy duro ver los videos de mis hijos así. Me siento impotente. No quiero que otra familia viva lo que nosotros pasamos”, expresó.

Vecinos entregaron grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observa un motorizado merodeando la zona momentos antes del hecho. Estas imágenes ya se encuentran en manos de la Policía para identificar a los responsables.

La mujer pide que el caso no quede impune. “Pido justicia. Hoy fue mi familia, mañana puede ser otra. Que la Policía actúe y encuentre a estos delincuentes”, exigió.

