VIDEO: Se resistió a que le roben y terminó baleado en plena calle de Perú

La víctima se enfrentó a un delincuente armado para evitar que le robaran el celular. Recibió dos disparos, pero logró sobrevivir.
29/10/2025 12:37
Un intento de asalto terminó en tragedia en Lima, Perú. Un hombre fue baleado en las piernas luego de resistirse al robo de su celular. Todo ocurrió mientras caminaba junto a su pareja por una transitada calle de la capital peruana.
De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un sujeto con el rostro cubierto por una mascarilla se acercó a la pareja y, bajo amenaza de arma de fuego, exigió la entrega del teléfono. Mientras la mujer retrocedía asustada, la víctima decidió enfrentarlo y empujó al ladrón, quien reaccionó disparándole en la rodilla y el tobillo antes de escapar.
El hombre fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde los médicos lograron estabilizarlo y evitar complicaciones mayores. Según el parte médico, las heridas fueron tratadas a tiempo y no comprometen su vida.
La Policía peruana analiza las grabaciones de cámaras de seguridad y no descarta que el atacante forme parte de una banda dedicada a asaltos callejeros. El video del violento ataque circula ya en redes sociales, generando indignación y preocupación por el aumento de la inseguridad en la ciudad.
Imágenes sensibles:
