VIDEO: Se resistió a que le roben y terminó baleado en plena calle de Perú

Un intento de asalto terminó en tragedia en Lima, Perú. Un hombre fue baleado en las piernas luego de resistirse al robo de su celular. Todo ocurrió mientras caminaba junto a su pareja por una transitada calle de la capital peruana.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un sujeto con el rostro cubierto por una mascarilla se acercó a la pareja y, bajo amenaza de arma de fuego, exigió la entrega del teléfono. Mientras la mujer retrocedía asustada, la víctima decidió enfrentarlo y empujó al ladrón, quien reaccionó disparándole en la rodilla y el tobillo antes de escapar.

El hombre fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde los médicos lograron estabilizarlo y evitar complicaciones mayores. Según el parte médico, las heridas fueron tratadas a tiempo y no comprometen su vida.

La Policía peruana analiza las grabaciones de cámaras de seguridad y no descarta que el atacante forme parte de una banda dedicada a asaltos callejeros. El video del violento ataque circula ya en redes sociales, generando indignación y preocupación por el aumento de la inseguridad en la ciudad.

Imágenes sensibles:

