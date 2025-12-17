En vísperas de una cumbre de líderes europeos que podría ser clave para la ratificación definitiva del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, Francia volvió a oponerse a la imposición del pacto comercial entre Europa y el bloque económico suramericano, mientras que Italia lo considera prematuro.

Brasil, además de apelar al líderfrancés Emmanuel Macron y a la italiana Giorgia Meloni para firmar el acuerdo con el argumento de que la agricultura brasileña no hará competencia a la de los países europeos, advirtió a la Unión Europea de que si no rubrica ahora el acuerdo con Mercosur, "no habrá más acuerdo".

"Ya avisé que, si no es ahora, Brasil no hará más acuerdos (con la UE) mientras yo sea presidente", declaró el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, país que visitará el fin de semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para tratar de firmar definitivamente el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, bloque comercial sudamericano fundado en 1991 e integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Pero, para ello, Von der Leyen necesita el aval de los socios europeos.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE están citados este jueves a una cumbre en Bruselas en la que, aunque no está oficialmente en agenda, los mandatarios europeos podrían abordar el acuerdo de asociación con el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), según fuentes comunitarias.

Allí, los socios europeos tendrían que dar su aval al acuerdo con Mercosur con una mayoría cualificada a la firma del tratado comercial, que se plasmaría el sábado en Brasil.

Sin embargo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que Francia se opondrá "muy firmemente" al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur si las instituciones europeas intentan "imponerlo".

El primer ministro, Sébastien Lecornu, precisó en una sesión de preguntas al Gobierno en el Senado que si la Comisión Europea "desea hacer pasar por la fuerza este fin de semana" la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur, y someterlo al voto del Consejo Europeo, "Francia votará en contra".

También la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, señaló que para su país es "prematuro" firmar el pacto.

En la Cámara de los Diputados, Meloni argumentó que le parece necesario esperar a que se concrete el paquete de medidas adicionales destinadas a proteger al sector agrícola europeo, por lo que ve precipitado firmar en los próximos días el acuerdo.

Y detalló que Italia no tiene intención de bloquear u oponerse al acuerdo en su conjunto, pero lo aprobarán "sólo cuando se incluyan garantías adecuadas de reciprocidad para nuestro sector agrícola", y además confió en "que, para principios del próximo año, se cumplirán todas estas condiciones".

Alemania defiende el pacto

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, defendió la necesidad de rubricar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, y afirmó que quienes le ponen pegas en la situación actual no han comprendido todavía las prioridades a las que se debe aspirar ante los retos estratégicos a los que se enfrenta Europa.

En una declaración gubernamental previa a la cumbre, Merz prometió que abogará "de forma intensiva" entre sus colegas europeos para que se pueda completar el último paso para la entrada en vigor del acuerdo.

"La capacidad de actuación de la UE también se mide por el hecho de si, tras 26 años de negociaciones, somos finalmente capaces de concluir el acuerdo comercial", afirmó, y pidió avanzar también con celeridad en los acuerdos con México y con Indonesia.

Acordadas salvaguardias

Este miércoles, además, la Unión Europea acordó el diseño final de las cláusulas de salvaguardia para el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur que protegerán a los agricultores del potencial impacto negativo del incremento de importaciones de los cuatro países latinoamericanos, un paso clave para intentar sortear las dudas de algunos miembros de la UE reticentes al pacto.

Los representantes del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (donde están representados los Estados miembros) llegaron al acuerdo en una única ronda de negociación de urgencia que se extendió toda la tarde del miércoles para intentar que la firma del pacto pueda mantenerse para el sábado en Brasil como estaba previsto, si bien las cláusulas acordadas no son la única condición que reclamaban algunos de los países dudosos.

Una vez solventadas estas salvaguardias bilaterales, los países de la Unión Europea tienen que dar luz verde al pacto en su conjunto para que la presidenta de la Comisión Europea pueda viajar el sábado a Brasil para firmar definitivamente el pacto con los líderes del Mercosur tras un cuarto de siglo de negociaciones.EFE

