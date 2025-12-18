“Vuelo gratis fuera del país”: La Casa Blanca difunde villancico con mensaje migratorio y provoca críticas

La Casa Blanca generó una nueva ola de polémica tras publicar en sus redes sociales una serie de videos navideños que vinculan la temporada festiva con su endurecida política migratoria. Bajo el lema de los villancicos tradicionales, el gobierno del presidente Donald Trump envía un mensaje directo a la población indocumentada: la prioridad sigue siendo la expulsión del país.

Una letra modificada para la agenda "Border First"

El video compartido por la administración utiliza la melodía del clásico "Jingle Bells", pero con una letra adaptada que ha sido calificada por diversos sectores como una provocación. Mientras se muestran imágenes de detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza y el ICE, la canción entona frases como:

"De regreso a los lugares de donde vinieron" .

"Oh, qué divertido es ir a bordo de un vuelo gratis fuera de nuestro país".

El mensaje hace referencia directa a los vuelos de deportación subsidiados por el gobierno y a la estrategia de "tolerancia cero" que se mantiene incluso durante las festividades decembrinas, informa el portal Milenio.

"De regreso a donde vinieron": La Casa Blanca lanza villancicos con mensajes de deportación

"Autodeportación" y el bono de salida

El video no es solo una pieza mediática, sino que sirve para promocionar el nuevo programa de Autodeportación Voluntaria gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). A través de la aplicación CBP Home, el gobierno ofrece incentivos a quienes decidan abandonar los Estados Unidos por cuenta propia:

Vuelos gratuitos hacia el país de origen. Condonación de multas administrativas relacionadas con su estatus irregular. Un bono de salida de mil dólares para "facilitar el viaje de regreso".

Críticas por violaciones al debido proceso

La publicación de estos villancicos ocurre en un clima de alta tensión legal. Organizaciones de derechos humanos han denunciado casos como el de Kilmar Ábrego García, cuya deportación fue frenada inicialmente por irregularidades en el proceso, solo para terminar bajo arresto en Maryland tras un intento fallido de enviarlo a una cárcel en El Salvador.

La canción concluye con la frase: "A cualquier país extranjero mientras no sea aquí", dejando clara la postura de la administración de acelerar las salidas del país antes del cierre del año. Mientras tanto, las redadas en diversas ciudades de Estados Unidos continúan, marcando una Navidad de incertidumbre para miles de familias migrantes.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play