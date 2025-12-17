¿Cómo fugaron dos reos de alta peligrosidad de la cárcel más segura de Bolivia?

Las autoridades investigan las circunstancias en las que dos reos de nacionalidad brasileña lograron fugar del penal de Chonchocoro, considerado el centro penitenciario de máxima seguridad del país, hecho que ha generado serias interrogantes sobre los controles internos del recinto.

Los privados de libertad fugados fueron identificados como De Olivera Jangledson y Óscar Junio Terra Días de Floriano, quienes presuntamente serían miembros del Primer Comando de la Capital (PCC). De acuerdo con información preliminar, ambos habrían utilizado una escalera de madera para escalar y saltar uno de los muros del penal sin ser detectados durante la madrugada de este miércoles.

El modo en el que se produjo la evasión hace presumir que los reos pudieron haber contado con ayuda de otros internos o incluso de efectivos policiales que cumplían funciones de guardia, razón por la cual se iniciaron declaraciones informativas a los funcionarios policiales que se encontraban de turno en ese horario.

De manera paralela, la Policía Boliviana activó un operativo de búsqueda en carreteras y zonas cercanas, con patrullajes en el municipio de La Paz, así como en Achocalla y Viacha, con el objetivo de recapturar a los evadidos.

El penal de Chonchocoro es catalogado como una cárcel de máxima seguridad, destinada a internos de alta peligrosidad y con estrictas medidas de control, por lo que la fuga ha motivado una investigación exhaustiva para establecer responsabilidades y determinar posibles fallas o complicidades internas.

Las investigaciones continúan en curso mientras las autoridades refuerzan las medidas de seguridad en el recinto penitenciario.

Mire el video:

