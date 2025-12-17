“Me apuntaron y pensé que iba a morir”: violento robo a un taxista en la Blanco Galindo

Un violento atraco se registró en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 6, en la ciudad de Cochabamba. Un taxista fue víctima de robo agravado luego de que tres personas simularan contratar un servicio de transporte y, en pleno recorrido, sacaran un arma para despojarlo de su motorizado.

Según el testimonio de la víctima, los delincuentes abordaron el vehículo como pasajeros comunes, pero detuvieron el auto cerca de la avenida Beijing, momento en el que revelaron sus verdaderas intenciones.

“Me golpeó la cabeza, me dijo que me matarían. El que iba adelante tenía una chamarra amarilla, era un gordo moreno”, relató el taxista entre lágrimas.

El conductor aseguró que los sujetos cubrieron sus rostros con capuchas y lo obligaron a bajar del vehículo bajo amenazas de muerte.

“Cuando me bajaron del auto me dijeron: ‘si no te sientas ahí te voy a matar’. Me apuntó con el arma directo al estómago”, agregó, visiblemente afectado.

Tras el robo, los antisociales abandonaron al hombre en la vía, quien intentó pedir ayuda, pero ningún conductor se detuvo. Minutos después, logró trasladarse hasta dependencias de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), donde formalizó la denuncia.

La Policía inició el proceso de investigación para dar con los responsables, mientras que la víctima pide el apoyo de la población para recuperar su vehículo.

Mira la programación en Red Uno Play