“No es para alarmarse”: especialista aclara dudas sobre la gripe H3N2 'Variante K'

La aparición de la influenza A (H3N2), conocida en algunos medios como 'Variante K', ha generado preocupación entre la población boliviana; sin embargo, el epidemiólogo Dr. Elmer Huerta aseguró que no hay motivo para alarmarse.

“Lo peor que podría pasar es que estemos ante un enemigo importante y por no hacerle caso después nos veamos sorprendidos. O sea que es muy bueno que la población y las autoridades estén al tanto”, afirmó el especialista.

Sobre la severidad de la enfermedad, aclaró: “Esta gripe H3N2, la subvariante K, no es para alarma de ninguna manera. No es para despertar pánico absolutamente… parece que es un poquito más contagiosa, pero el cuadro clínico, los síntomas, la severidad de la enfermedad, no es diferente a las gripes que hemos tenido en los años pasados”.

El Dr. Huerta explicó que los grupos más vulnerables son los adultos mayores y las personas inmunodeprimidas. Respecto a los jóvenes y niños, indicó.

“Los jóvenes pueden contagiarse, pero la van a pasar como se pasa la gripe cada año… Antes de COVID-19, en Estados Unidos cada año se morían entre 40 y 45 mil personas por esta gripe. Así que hay que tener cuidado, estar atentos, pero no es motivo de pánico ni de alarma”.

Explicó que los virus de la gripe mutan constantemente, razón por la cual se recomienda la vacunación anual. La vacuna de este año 2025 ya incluye el virus H3N2, aunque la reciente mutación, conocida como “Variante K”, no ha provocado un aumento en la gravedad de la enfermedad.

El Dr. Huerta enfatizó medidas preventivas básicas, recordando lecciones aprendidas durante la pandemia:

Mantener higiene frecuente de manos y superficies.

Usar barbijo si se presentan síntomas respiratorios o al visitar a personas vulnerables.

Evitar el contacto cercano con familiares de riesgo si se está enfermo.

Vacunarse, especialmente si la última dosis fue hace más de seis meses, ya que la protección no es duradera.

“El mensaje es simple: estar atentos y protegernos, pero sin pánico. La gripe H3N2 es común, y las medidas preventivas habituales funcionan”, enfatizó.

