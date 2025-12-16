Cierre de plazo: Más de una docena de alianzas se Inscriben para las elecciones subnacionales de 2026

A la medianoche de este martes se cerró el plazo definitivo para el registro de alianzas y partidos políticos que participarán en las elecciones subnacionales (departamentales y municipales) programadas para el año 2026.

Representantes de diversas organizaciones políticas acudieron hasta el último minuto a las puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz para presentar la documentación requerida en la ventanilla única del Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático).

Entre las organizaciones que realizaron su registro, la representante de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, confirmó que su partido logró consolidar importantes acuerdos a nivel nacional.

Reyes destacó que han establecido alianzas con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), conocido como el partido de gobierno, en la mayoría del país, y otras fuerzas políticas significativas, incluyendo al movimiento Sol.bo del exalcalde Luis Revilla.

"En todo el país, municipios, gobernaciones, estaremos presentes en este nuevo momento que vive el país fortaleciendo la democracia... Tenemos un acuerdo grande donde estamos participando en algunas ciudades con algunos candidatos, en otros con otros", afirmó Reyes.

De manera preliminar, el reporte indica que se registraron entre 13 a 14 alianzas y 11 partidos políticos que buscan competir en los comicios subnacionales.

Se aguarda el informe oficial del TSE, que deberá consolidar y publicar la lista final de organizaciones políticas habilitadas para la contienda electoral de 2026.

