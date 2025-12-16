“Asalto al Estado”: Gobierno revela corrupción en instituciones del MAS

El gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira activó la Comisión de la Verdad para investigar la corrupción sistémica en la anterior administración del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los primeros resultados presentados revelan un panorama sombrío, con más de 65 entidades públicas bajo la lupa y la denuncia de un "asalto al Estado" de proporciones aún desconocidas.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la Comisión priorizó inicialmente el sector de Hidrocarburos, pero el problema es transversal.

YPFB lidera el "top" de denuncias

Según García, el listado sistematizado de denuncias registra a más de 65 entidades públicas, siendo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) la institución con mayor número de señalamientos. A estas 73 denuncias aún se suman las que afectan a entidades relacionadas como la ANH y YPFB Logística.

El viceministro citó un ejemplo de "enriquecimiento ilícito" que ilustra la magnitud del desfalco:

"Hemos identificado un caso... en donde un funcionario público de YPFB en el lapso de 3 años genera un incremento patrimonial de 15 millones de bolivianos en casas, departamentos, vehículos, transferencias, etcétera. Casualmente este funcionario era jefe de contrataciones de YPFB".

La autoridad afirmó que la investigación no se limitará a la ejecución de obras, sino que se centrará en la responsabilidad en la fase de preinversión de las 64 empresas estatales que no son autosustentables.

Otros ejemplos de corrupción sistémica citados fueron:

Fondo Indígena: De 1.100 proyectos que debieron recibir cuantiosos recursos, se identificó que 750 "o bien están inconclusos, o bien no hay proyecto e inclusive ni siquiera había comunidad". Avión presidencial: Se recordó que la compra de la aeronave en 2010 se hizo mediante un Decreto Supremo, sin la licitación pública internacional que correspondía por cuantía, y sin ninguna auditoría por parte del Contralor General Interino de la época.

Lanzan QR para denuncias anónimas

Para facilitar el proceso y garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Viceministerio anunció que este martes se lanzará un código QR que permitirá a cualquier persona, desde su celular, hacer conocer hechos de corrupción sin requisitos burocráticos formales.

La Comisión, que busca "develar la falacia de la nacionalización y de la supuesta industrialización", garantiza que se ofrecerá el sistema de protección de víctimas y testigos a quienes lo soliciten, buscando evitar represalias contra los denunciantes.

Actualmente, la Comisión interinstitucional (que incluye al Órgano Legislativo) recibió más de 140 denuncias en análisis. La investigación se presenta como un paso crucial para la "reconstrucción del Estado" y la identificación de responsables.

Mira la programación en Red Uno Play