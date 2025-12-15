¡Se agarraron de los pelos! Ampliado de Evo Pueblo acabó a golpes y quedó grabado en video

Momentos de tensión y violencia se vivieron el fin de semana durante un ampliado del frente Evo Pueblo en el municipio de Punata, donde una reunión política terminó en peleas, gritos y agresiones físicas, escena que quedó registrada en videos que circulan en redes sociales.

El encuentro se desarrollaba en el coliseo Jorge Wilstermann y tenía como objetivo la elección de candidatos a asambleístas departamentales y a la Alcaldía de Punata, con miras a las elecciones subnacionales.

Según los reportes, la actividad transcurría con normalidad hasta que surgieron observaciones internas —cuyos detalles no fueron precisados— que derivaron primero en discusiones verbales y luego en enfrentamientos físicos entre los asistentes.

En los videos se escucha a una persona intentar calmar la situación a través de un parlante:

“¡Compañeros, por favor! ¡Compañeros!”, mientras varias personas, principalmente mujeres, se agreden jalándose del cabello en medio del caos.

Tras varios minutos de tensión, la situación logró ser apaciguada, aunque el ampliado quedó marcado por los incidentes, generando críticas y reacciones en redes sociales.

El hecho ocurrió la mañana del domingo y ha vuelto a poner en debate el clima de confrontación interna dentro de los espacios políticos locales.

Vea el video:

