[VIDEO] Así quedó El Torno tras la furia de la riada que dejó muertos, desaparecidos y miles de damnificados

Sobrevuelos realizados por autoridades muestran la magnitud de la destrucción: cultivos destrozados, calles y puentes desaparecidos, y familias que todavía deben cruzar brechas para conseguir agua y alimentos.

Charles M. Flores

15/12/2025 13:20

Imágenes de destrucción: así quedó El Torno tras la furia de la riada. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El municipio de El Torno y sus comunidades quedaron sumidos en el luto tras la riada que se desató en los Valles cruceños la madrugada del pasado sábado. La fuerza del agua no dio tiempo a reaccionar y arrasó con casas, cultivos y puentes, dejando un panorama desolador y una comunidad devastada.

Según los primeros informes, se registran varias personas fallecidas y numerosos desaparecidos. Cientos de familias resultaron damnificadas, perdiendo absolutamente todas sus pertenencias. Ante la magnitud del desastre, la Gobernación de Santa Cruz declaró la emergencia y califica la situación como desastre departamental.

Sobrevuelos realizados por autoridades de Defensa Civil muestran la magnitud de la destrucción: cultivos destrozados, calles y puentes desaparecidos, y familias que todavía deben cruzar brechas para conseguir agua y alimentos. Uno de los símbolos de la tragedia es el puente Espejos, arrastrado varios metros por la corriente, dejando incomunicadas a varias comunidades.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona, buscando desaparecidos y brindando ayuda a los afectados. Mientras tanto, los comunarios viven horas de incertidumbre y dolor, tratando de reconstruir lo que el agua se llevó en cuestión de horas.

 

