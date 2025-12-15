[VIDEO] Así quedó El Torno tras la furia de la riada que dejó muertos, desaparecidos y miles de damnificados

El municipio de El Torno y sus comunidades quedaron sumidos en el luto tras la riada que se desató en los Valles cruceños la madrugada del pasado sábado. La fuerza del agua no dio tiempo a reaccionar y arrasó con casas, cultivos y puentes, dejando un panorama desolador y una comunidad devastada.

Según los primeros informes, se registran varias personas fallecidas y numerosos desaparecidos. Cientos de familias resultaron damnificadas, perdiendo absolutamente todas sus pertenencias. Ante la magnitud del desastre, la Gobernación de Santa Cruz declaró la emergencia y califica la situación como desastre departamental.

Sobrevuelos realizados por autoridades de Defensa Civil muestran la magnitud de la destrucción: cultivos destrozados, calles y puentes desaparecidos, y familias que todavía deben cruzar brechas para conseguir agua y alimentos. Uno de los símbolos de la tragedia es el puente Espejos, arrastrado varios metros por la corriente, dejando incomunicadas a varias comunidades.

Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona, buscando desaparecidos y brindando ayuda a los afectados. Mientras tanto, los comunarios viven horas de incertidumbre y dolor, tratando de reconstruir lo que el agua se llevó en cuestión de horas.

