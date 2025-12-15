Comunarios que lograron ser rescatados y trasladados hasta el municipio de El Torno relataron la dramática situación que atraviesan. Entre ellos se encuentran habitantes de la comunidad Nuevo Surutú, donde la magnitud de la riada dejó severos daños. La comunidad estaba conformada por 33 familias, sin embargo, tras el desastre solo quedaron en pie 10 viviendas.

Uno de los comunarios, visiblemente afectado, señaló que es la primera vez que su comunidad enfrenta una tragedia de tal magnitud. Entre lágrimas, relató que únicamente pudo rescatar a su madre y a su hija antes de que el agua arrasara con todo a su paso.

“A mi tío se lo llevó el agua; el río partió la comunidad. De las 33 familias, hoy solo quedaron 10 casas. Anoche, cerca de las 10 de la noche, apareció el cuerpo sin vida de mi tío”, manifestó el comunario.

En tanto, comunarios de otros sectores también describieron un panorama desolador. En algunas zonas, las viviendas quedaron completamente inundadas, mientras que en otras desaparecieron por completo a causa de la fuerza del agua.

Los afectados piden ayuda urgente a las autoridades para atender las necesidades básicas y encarar la reconstrucción de las comunidades damnificadas.

Mira la programación en Red Uno Play