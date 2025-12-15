Famoso director de cine fue encontrado muerto junto a su esposa en su casa en Los Angeles

El reconocido director y actor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer Reiner, de 68, fueron encontrados muertos el domingo por la tarde en su residencia en el exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Las autoridades están investigando el caso como un aparente homicidio.

Según informó la policía de Los Ángeles, el departamento de bomberos y paramédicos respondieron alrededor de las 15:30 hora local a un llamado de auxilio por motivos médicos en la vivienda. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia hallaron los cuerpos de un hombre y una mujer dentro de la casa. Ambas víctimas presentaban heridas que, según reportes preliminares, son compatibles con ataques con arma blanca.

La investigación sigue en curso y, hasta el momento, no se ha practicado ninguna detención ni se ha divulgado una descripción de sospechosos o personas de interés.

Reiner, una figura prominente en el cine y la televisión de Hollywood, alcanzó fama mundial tanto como actor como director. Se dio a conocer por su papel como Michael “Meathead” Stivic en la serie All in the Family y dirigió películas emblemáticas como This Is Spinal Tap, Stand by Me (Cuenta Conmigo), The Princess Bride (La princesa prometida), When Harry Met Sally… y A Few Good Men (Algunos hombres buenos), entre otras.

La pareja estaba casada desde 1989 y tenía tres hijos. En un comunicado emitido tras conocerse la tragedia, la familia pidió privacidad en este momento tan doloroso. Autoridades del gobierno local, incluido el alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, expresaron su consternación por la pérdida de una figura tan influyente en la cultura estadounidense.

