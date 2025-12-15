Wilmer Antonio López Campos, futbolista hondureño de 22 años, falleció en las últimas horas en San Pedro Sula, Cortés, tras sufrir un accidente en su motocicleta. El joven residía en Nuevo San Juan de La Lima y formaba parte del club Sitraterco, que compite en la Liga Mayor Carlos A. Bumboll, donde era muy reconocido por su talento y carisma.

Inicialmente se informó que el accidente habría ocurrido mientras realizaba piques en la 33 calle, pero testigos cercanos al jugador aclararon que se trató de un descuido, descartando versiones previas sobre maniobras peligrosas. Tras el accidente, López fue trasladado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El fallecimiento del joven conmocionó a familiares, amigos y compañeros de equipo. Ángel Martínez expresó su dolor: "Bro, si ayer estabas en el campo viendo el partido… Descansa, amigo Wilmer, te extrañaré. Una persona alegre, siempre sonriente. Cuesta creerlo". Por su parte, Héctor Fúnez manifestó: "Lamento mucho la pérdida irreparable de nuestro amigo Wilmer López, un joven lleno de vida… Mi más sentido pésame a la familia Campos".

La Liga Mayor Carlos A. Bumboll también expresó su pesar por la tragedia y envió condolencias a la familia, resaltando el legado del futbolista en el deporte local y su impacto en la comunidad deportiva de la zona norte del país.

