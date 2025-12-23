El exjugador internacional alemán Sebastian Hertner perdió la vida en un trágico accidente en la estación de esquí Savin Kuk, cerca de la localidad montañosa de Zabljak, en Montenegro. Hertner, de 34 años, cayó desde una altura de aproximadamente 70 metros mientras utilizaba un telesilla, hecho presenciado por su esposa, quien quedó atrapada en la silla y sufrió una fractura de pierna antes de ser rescatada por los servicios de emergencia.

El accidente involucró un telesilla doble que se desprendió del cable y golpeó contra otro asiento. Además de Hertner y su esposa, otros turistas quedaron varados por varias horas hasta ser rescatados de manera segura.

Durante su carrera profesional, Hertner jugó en Alemania para clubes como 1860 Munich, Erzgebirge Aue y Darmstadt, y fue capitán del ETSV Hamburgo en la Oberliga. Su primer club, VfB Stuttgart, también expresó su dolor por la pérdida de quien vistió la camiseta roja durante siete años, disputando 65 partidos con el VfB II en la 3. Liga.

El homenaje de su último club reflejó la conmoción que produjo su muerte: “Estamos atónitos y profundamente tristes. Nuestras más sinceras condolencias para su familia y seres queridos. Descansa en paz, Sebastian”, señalaron.

Las autoridades montenegrinas cerraron inmediatamente el telesilla y ordenaron una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente. El alcalde de Zabljak, Rados Zugic, destacó la necesidad de un análisis transparente para identificar responsabilidades.

La repentina muerte de Sebastian Hertner ha causado impacto en la comunidad futbolera, dejando un recuerdo imborrable de su trayectoria y de su liderazgo tanto dentro como fuera de las canchas.

Mira la programación en Red Uno Play