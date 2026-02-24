Brutal atraco deja a taxista con fracturas en el cráneo; necesita sangre urgente

Un joven taxista fue víctima de un violento atraco la tarde del domingo en el departamento de Cochabamba. La agresión le provocó graves lesiones en el cráneo y el rostro, por lo que deberá someterse a varias cirugías reconstructivas. Su familia pide ayuda solidaria para cubrir los gastos médicos y conseguir donadores de sangre.

La víctima, identificada como Roger Paichucama Escobar, de 25 años, permanece internada en la Clínica Copacabana, donde fue trasladado tras no poder ser atendido adecuadamente en otro centro médico por falta de equipamiento especializado.

El ataque

Según el relato del propio joven, los agresores —una pareja— abordaron el taxi en su parada en el municipio de Vinto con destino a Parotani. Al llegar, pidieron continuar el recorrido y, de manera sorpresiva, la mujer le colocó una soga alrededor del cuello e intentó estrangularlo, mientras el hombre lo golpeaba reiteradamente en la cabeza y el rostro.

Tras reducirlo, le robaron el vehículo y sus pertenencias, dejándolo malherido a un costado de la carretera.

Estado de salud

La directora del centro médico, Ana María Jaldin, informó que el paciente ingresó con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, compromiso órbito-malar y cigomático, además de trauma facial agudo.

“Presenta múltiples fracturas y un compromiso total de la órbita derecha. Aún no se ha evaluado la funcionalidad oftalmológica porque estamos esperando que disminuya la inflamación”, explicó.

Pese a la gravedad de las lesiones, el joven se encuentra consciente, orientado y neurológicamente estable, aunque con intenso dolor. Actualmente recibe dieta líquida debido a las lesiones en el maxilar.

En las próximas horas será sometido a una cirugía reconstructiva a cargo de especialistas en neurocirugía y cirugía maxilofacial. El procedimiento incluirá plastia del hueso frontal y reconstrucción de la cavidad orbitaria, el hueso malar y el arco cigomático.

Clamor por justicia

“Le están haciendo una cirugía plástica y otra del cráneo y va a necesitar varias cirugías”, lamentó José Paichucama, padre del joven, quien además pidió a las autoridades que los responsables no sean liberados.

Pedido urgente de sangre

Mientras el joven lucha por recuperarse, su familia solicita con urgencia donadores de sangre tipo O Rh positivo. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con Mercedes Paichucama al 63891691.

