Asalta y huye pedaleando: delincuente aterroriza a estudiantes en Cochabamba

El sospechoso asaltó a dos personas en un solo día en la OTB Litoral. La Policía lo busca mientras vecinos organizan una brigada para frenar nuevos ataques.
24/02/2026 14:51
Escuchar esta nota
Un delincuente que opera a bordo de una bicicleta protagonizó dos asaltos en un solo día en la OTB Litoral, en la calle Camarones y Mejillones de la ciudad de Cochabamba, generando alarma entre vecinos y estudiantes de la zona.
Pocas horas después, otra víctima, una estudiante universitaria, fue despojada de su celular de alta gama mientras el sospechoso escapaba. La Policía inició un operativo para identificar al asaltante, apoyándose en imágenes de cámaras de vigilancia de viviendas cercanas.
Ante los hechos, los vecinos de la OTB Litoral expresaron su preocupación y señalaron que los afectados temen denunciar por miedo a represalias.
Ante esta situación, se anunció la conformación de una brigada de seguridad vecinal para prevenir nuevos ataques y proteger a la comunidad. La Policía mantiene un plan de acción conjunto con otras unidades para capturar al delincuente y garantizar la seguridad en el sector.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
21:00