Policial

Taxista será operado tras fracturas en rostro y cráneo por violento atraco en Cochabamba

El joven permanece internado en la Clínica Copacabana y requiere donadores de sangre O Rh positivo para su intervención quirúrgica.

Cristina Cotari

24/02/2026 13:59

El taxista Roger Paichucama Escobar, de 25 años, permanece internado. Foto: RR.SS.

El taxista Roger Paichucama Escobar, de 25 años, permanece internado en la Clínica Copacabana, tras ser víctima de un violento atraco que lo dejó con múltiples fracturas en el rostro y cráneo.

Su estado es estable, pero deberá ser sometido a una cirugía reconstructiva y su familia solicita con urgencia donadores de sangre tipo O Rh positivo.

 

 

La directora del centro médico, Ana María Jaldin, informó que el joven fue referido con antecedentes de agresión por terceras personas e ingresó con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, compromiso órbito-malar y cigomático, además de un trauma facial agudo.

“Presenta múltiples fracturas y un compromiso total de la órbita derecha. Aún no se ha evaluado la funcionalidad oftalmológica porque estamos esperando que disminuya la inflamación”, explicó.

Pese a la gravedad de las lesiones, Jaldin dijo que el paciente se encuentra consciente, orientado y neurológicamente estable, aunque con intenso dolor. Actualmente recibe dieta líquida debido a las lesiones en el maxilar.

Los médicos prevén realizar una cirugía reconstructiva en las próximas horas, a cargo de especialistas en neurocirugía y cirugía maxilofacial. El procedimiento incluirá la plastia del hueso frontal y la reconstrucción de la cavidad orbitaria, el hueso malar y el arco cigomático, detalló.

Mientras el joven lucha por su recuperación, su familia pide apoyo solidario de la población con donaciones de sangre O Rh positivo. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con Mercedes Paichucama al 63891691.

El taxista fue agredido la madrugada del lunes por una pareja de atracadores, quienes lo golpearon, maniataron y lo abandonaron, para luego huir con sus pertenencias y su vehículo.

