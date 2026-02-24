Taxista será operado tras fracturas en rostro y cráneo por violento atraco en Cochabamba

El joven permanece internado en la Clínica Copacabana y requiere donadores de sangre O Rh positivo para su intervención quirúrgica.
24/02/2026 13:59
El taxista Roger Paichucama Escobar, de 25 años, permanece internado en la Clínica Copacabana, tras ser víctima de un violento atraco que lo dejó con múltiples fracturas en el rostro y cráneo.
La directora del centro médico, Ana María Jaldin, informó que el joven fue referido con antecedentes de agresión por terceras personas e ingresó con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, compromiso órbito-malar y cigomático, además de un trauma facial agudo.
“Presenta múltiples fracturas y un compromiso total de la órbita derecha. Aún no se ha evaluado la funcionalidad oftalmológica porque estamos esperando que disminuya la inflamación”, explicó.
Pese a la gravedad de las lesiones, Jaldin dijo que el paciente se encuentra consciente, orientado y neurológicamente estable, aunque con intenso dolor. Actualmente recibe dieta líquida debido a las lesiones en el maxilar.
Los médicos prevén realizar una cirugía reconstructiva en las próximas horas, a cargo de especialistas en neurocirugía y cirugía maxilofacial. El procedimiento incluirá la plastia del hueso frontal y la reconstrucción de la cavidad orbitaria, el hueso malar y el arco cigomático, detalló.
El taxista fue agredido la madrugada del lunes por una pareja de atracadores, quienes lo golpearon, maniataron y lo abandonaron, para luego huir con sus pertenencias y su vehículo.
