Taxista será operado tras fracturas en rostro y cráneo por violento atraco en Cochabamba

El taxista Roger Paichucama Escobar, de 25 años, permanece internado en la Clínica Copacabana, tras ser víctima de un violento atraco que lo dejó con múltiples fracturas en el rostro y cráneo.

Su estado es estable, pero deberá ser sometido a una cirugía reconstructiva y su familia solicita con urgencia donadores de sangre tipo O Rh positivo.

La directora del centro médico, Ana María Jaldin, informó que el joven fue referido con antecedentes de agresión por terceras personas e ingresó con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico, compromiso órbito-malar y cigomático, además de un trauma facial agudo.

“Presenta múltiples fracturas y un compromiso total de la órbita derecha. Aún no se ha evaluado la funcionalidad oftalmológica porque estamos esperando que disminuya la inflamación”, explicó.

Pese a la gravedad de las lesiones, Jaldin dijo que el paciente se encuentra consciente, orientado y neurológicamente estable, aunque con intenso dolor. Actualmente recibe dieta líquida debido a las lesiones en el maxilar.

Los médicos prevén realizar una cirugía reconstructiva en las próximas horas, a cargo de especialistas en neurocirugía y cirugía maxilofacial. El procedimiento incluirá la plastia del hueso frontal y la reconstrucción de la cavidad orbitaria, el hueso malar y el arco cigomático, detalló.

Mientras el joven lucha por su recuperación, su familia pide apoyo solidario de la población con donaciones de sangre O Rh positivo. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse con Mercedes Paichucama al 63891691.

El taxista fue agredido la madrugada del lunes por una pareja de atracadores, quienes lo golpearon, maniataron y lo abandonaron, para luego huir con sus pertenencias y su vehículo.

