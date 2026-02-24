“Habiendo podido denunciarlo, no lo hicieron”: Esto es lo último que se sabe del caso Yuvinka

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, brindó detalles sobre el avance de las investigaciones en el caso del infanticidio de Yuvinka, la menor de seis años que fue reportada como desaparecida el pasado 6 de enero y hallada tres días después sin vida entre matorrales en el municipio de La Guardia.

La autopsia médico legal confirmó que la niña fue víctima de agresiones sexuales y violencia física, estableciendo como causa de muerte asfixia mecánica, un hecho que ha generado profunda consternación en la población cruceña y en todo el país.

Durante un contacto vía Zoom con El Mañanero, Quezada calificó el crimen como “absolutamente atroz” y destacó la actuación del Ministerio Público y la Policía, señalando que la identificación del presunto autor fue posible gracias a una prueba genética obtenida a partir de un papel higiénico recolectado en el lugar de los hechos. Según explicó, entre cinco sospechosos a quienes se les tomó muestras, la prueba permitió identificar al tío político de la menor como autor.

El titular del TDJ aclaró que, en una primera etapa, el ahora sindicado declaró en calidad de testigo y no fue sometido a detención preventiva, debido a que en ese momento no existía una imputación formal en su contra. “Los indicios deben ser racionales. No necesariamente se debe imputar a todo sujeto del cual se tenga la más mínima sospecha”, puntualizó.

Uno de los aspectos que más ha impactado a la opinión pública es que el presunto autor habría colaborado en la búsqueda de la menor tras su desaparición. Quezada expresó su rechazo ante este hecho, calificándolo como una “hipocresía” e “incomprensible pantomima”.

Investigación por encubrimiento

En cuanto a otras posibles responsabilidades, el presidente del TDJ explicó que el ordenamiento jurídico contempla diferentes grados de participación en un delito. “Hay autores mediatos y autores inmediatos. El hecho de encubrir, cooperar o no denunciar oportunamente también implica responsabilidad penal”, sostuvo.

En ese marco, confirmó que el Ministerio Público amplía las investigaciones para determinar si personas del entorno familiar pudieron haber incurrido en el delito de encubrimiento. Entre ellos se encuentra Alex Mamani, cuñado de la víctima, quien inicialmente fue señalado como principal sospechoso, luego puesto en libertad y ahora nuevamente investigado bajo esta nueva figura penal.

Quezada remarcó que, si bien la responsabilidad del autor material es distinta en gravedad, la Fiscalía tiene la facultad de establecer si existieron otros grados de participación criminal.

Finalmente, el presidente del TDJ reiteró su posición de “intolerancia absoluta” frente a hechos de violencia contra menores y llamó a la sociedad a reflexionar ante un crimen que ha dejado una profunda herida en la ciudadanía.

