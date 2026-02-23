Gobierno activará seguro para resarcir daños por gasolina defectuosa

El Gobierno central acordó con el sector del transporte efectivizar el seguro anunciado por YPFB para resarcir los daños ocasionados por la gasolina defectuosa que afectó a más de dos mil vehículos en el país. La medida contempla tanto el pago económico a quienes ya repararon sus motorizados como la cobertura total de los arreglos para los que aún presentan fallas.

El dirigente del transporte libre, Limber Tancara, informó que se habilitará una línea de WhatsApp hasta este viernes, mediante la cual los propietarios deberán registrar su denuncia y completar un formulario virtual con la documentación correspondiente.

“El seguro anunciado por YPFB se va a efectivizar a pedido de la autoridad, que hasta este viernes se va a publicar el número telefónico donde todos los afectados van a poder hacer la denuncia mediante un WhatsApp, donde van a poder directamente descargar un formulario para hacer el llenado correspondiente, adjuntando toda la documentación”, señaló Tancara.

Según el reporte del sector, al menos 2.026 vehículos resultaron afectados entre enero y el anterior jueves. En ese sentido, el acuerdo establece que quienes ya asumieron los costos de reparación recibirán un resarcimiento económico, mientras que los propietarios que aún no repararon sus motorizados podrán acceder a un seguro que cubrirá la atención gratuita en talleres mecánicos.

Comisión de seguimiento y apoyo financiero

Como parte de los acuerdos, se conformó una comisión conjunta entre el Gobierno y el sector del transporte que se encargará de atender todos los casos, tanto anteriores como actuales, con el fin de garantizar que ningún afectado quede fuera del beneficio.

Además, el Ministerio de Hidrocarburos, en coordinación con el Ministerio de Economía, gestionará el diferimiento de créditos para aquellos transportistas que no pudieron trabajar debido a los daños en sus vehículos y enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

Requisitos y plazos

Entre los documentos que se podrán presentar figuran el RUAT, contrato de compra y venta o minuta, considerando que muchos conductores son poseedores y no figuran como propietarios formales.

Una vez realizada la denuncia y presentado el formulario, el Gobierno prevé realizar el depósito del resarcimiento en un plazo máximo de 48 horas, directamente a la cuenta bancaria del afectado, con el objetivo de agilizar la compensación económica.

