Angélica Sosa presenta su plan de gobierno para recuperar Santa Cruz

La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, presentó su plan de gobierno con miras a las próximas elecciones municipales.

Durante una entrevista realizada de manera virtual con el programa Que No Me Pierda, debido a restricciones judiciales de horario, Sosa detalló sus propuestas centradas en tres ejes: orden, recuperación de la ciudad y ejecución de obras.

“Para recuperarla, para volver a ver a Santa Cruz brillar con parques ordenados, con una salud digna, pero sobre todo ver una ciudad que tenga las mejores condiciones como la que tenía. Por eso quiero ser alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz”, afirmó Sosa.

La candidata explicó que su primer eje, denominado “Orden ya”, busca restablecer la planificación urbana, la salud financiera de la ciudad y la organización de mercados y espacios públicos. “Porque si ordeno la casa, Santa Cruz avanza”, sostuvo.

El segundo eje, “Santa Cruz revive ya”, contempla la recuperación de parques, escuelas y hospitales, además de garantizar un desayuno digno para los niños.

“Ofrezco orden, restablecer el servicio de salud, restablecer las condiciones de mantenimiento de insumos, de suministro al primer y segundo nivel, volver a poner a valer los hospitales, tener al día todo lo que viene a ser el pago de personal en el sistema de salud y digitalizar”.

Uno de los problemas históricos de la ciudad, el transporte público, también fue abordado. Sosa propuso implementar vías exclusivas para unidades de transporte público, con paradas cada 500 metros, ciclovías y unidades amigables con el medio ambiente.

En cuanto a las dificultades pasadas con la implementación del BRT, Sosa defendió su plan.

“No hubo falla. Aquí la única falla fue de la mala autoridad que sacó a combazos unos cordones. Esto obedeció a un plan del JICA, un estudio que gente que vino y nos donó esos estudios que incluía 69 kilómetros. También estuvo la CAF con vías exclusivas para el transporte público masivo. Esto se tiene que retomar”.

Además, detalló que su estrategia incluiría incentivos tributarios y garantías de seguridad jurídica para el sector transporte, promoviendo la participación del transporte tradicional en el proceso de modernización.

Al ser consultada sobre su regreso a la política tras su paso por la cárcel, Sosa defendió su inocencia y aseguró que su motivación es recuperar la ciudad.

Concluyó afirmando su compromiso con la ciudad y los ciudadanos: “Volver a tener una Santa Cruz poderosa, restablecer el orden en los mercados, en los espacios públicos y me comprometo a que Santa Cruz sale adelante”.

