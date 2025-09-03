“Me siento en orfandad”: Angélica Sosa asegura que siempre recordará a Percy como su maestro

Notablemente afectada por el fallecimiento del exalcalde Percy Fernández, la exalcaldesa Angélica Sosa acudió al sepelio y expresó su pesar por la partida de quien, dijo, fue su maestro y guía político.

“Esto me afectó mucho, como a todas las personas que estuvimos a su lado. En estos últimos 15 años lo acompañé y me siento en orfandad, pero sé que está en los brazos de nuestro amado Padre Celestial”, manifestó conmovida.

Sosa recordó la pasión por construir y mejorar Santa Cruz que caracterizó al exalcalde, a quien definió como un hombre humilde, auténtico y sabio.

"Le debo mucho, porque aprendí a su lado, tuve la oportunidad de formar parte de su equipo. Fue una persona importante, me consideraba una hija, y mi lealtad será por siempre", afirmó.

También evocó su humor característico y sus frases más recordadas, entre ellas el repetido “Dengue, dengue, dengue”.

"Le debo mucho, porque aprendí a su lado, tuve la oportunidad de formar parte de su equipo. Fue una persona importante, me consideraba una hija y mi lealtad por siempre, mi cariño por siempre al mejor alcalde de la historia de Santa Cruz", dijo Angélica Sosa.

La exalcaldesa destacó que el gran legado de Percy Fernández fue haber convertido a Santa Cruz en una ciudad cosmopolita, proyectándola hacia el desarrollo.

“Mi cariño por siempre al mejor alcalde de la historia de Santa Cruz”, dijo emocionada.

