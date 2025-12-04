Robo millonario en Cochabamba: Solo recuperan tres mil de los 280 mil dólares robados

La zona norte se vio sacudida por un millonario robo ocurrido el 22 de noviembre, cuando delincuentes ingresaron a un domicilio y sustrajeron 280 mil dólares, dinero que pertenecía a un adulto mayor y que formaba parte de la herencia que guardaba para su vejez. A pesar de la magnitud del botín, la Policía solo logró recuperar $3.000 y Bs 9.800, una mínima parte del monto total.

El operativo policial se ejecutó el 30 de noviembre, alrededor de las 16:00, cuando el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la FELCC logró aprehender a tres de los cuatro implicados. Los detenidos fueron identificados como David C., alias “El David”; Ariel M., alias “El Ariel”; y Marcela M.. Según informó el comandante departamental de la Policía, general Edson Claure, los tres admitieron su participación durante su declaración informativa y entregaron el dinero que tenían en su poder al momento de ser capturados.

Durante el operativo, además, se secuestraron dos vehículos utilizados presuntamente para cometer el delito y facilitar la fuga. Sin embargo, un cuarto implicado continúa prófugo con la mayor parte del botín. Claure afirmó que las investigaciones siguen en marcha para identificar y capturar a todos los involucrados, y recuperar la totalidad del dinero robado.

El 2 de diciembre se llevó a cabo la audiencia cautelar, en la que un juez determinó la detención preventiva de los tres aprehendidos. David C. fue enviado al penal de San Sebastián Varones, Ariel M. al penal de San Antonio, y Marcela M. a San Sebastián Mujeres. Aunque ninguno de ellos cuenta con antecedentes, los indicios presentados fueron suficientes para justificar su reclusión preventiva.

Mientras tanto, la víctima —un hombre de la tercera edad— continúa devastada tras perder casi por completo los ahorros que había acumulado durante toda su vida. El caso sigue en investigación y se espera que en los próximos días la Policía logre dar con el prófugo y esclarecer por completo uno de los robos más impactantes del año.

