VIDEO: Extorsionador se graba amenazando, pero todo termina en una tragedia

Un video que circula de manera masiva en redes sociales ha desatado indignación, sorpresa y alarma. En las imágenes aparece un presunto extorsionador —al parecer de Perú— grabándose mientras lanza amenazas directas a sus víctimas, presumiendo un arma de fuego y mostrando balas frente a la cámara.

El sujeto, confiado y desafiante, manipula la pistola cargada mientras su cómplice registra cada movimiento. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación se sale de control: un disparo se escucha de manera abrupta y el hombre que sostenía el celular cae desplomado al suelo, aparentemente herido de gravedad.

Atónito, el propio extorsionador —quien segundos antes se mostraba desafiante— pronuncia una frase que ha estremecido a los internautas: “Oye, te di… ¿Estaba cargada, mano?”.

La escena ha sido ampliamente compartida como un ejemplo del nivel de peligrosidad y negligencia con el que operan algunas bandas delictivas. Las autoridades aún no han confirmado el paradero del agresor ni el estado de salud del hombre herido, pero el video ya circula como prueba del riesgo creciente que representan estos grupos.

Las redes se han llenado de reacciones, entre el impacto y la preocupación, mientras el clip continúa viralizándose en múltiples plataformas.

Mira el video:

