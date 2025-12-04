Bolivia da la bienvenida a la época navideña con una caravana de artesanos y comerciantes

Vestidos de Papá Noel, el Grinch, duendes, pastores y muñecos de nieve, miles de comerciantes y artesanos llenaron de color y alegría las calles de La Paz durante la Caravana Navideña que marca el inicio de la temporada festiva en la ciudad.

El desfile, organizado por la Federación Departamental de Ferias Navideñas del Casco Urbano Central, recorrió las principales arterias del centro histórico. Según el alcalde Iván Arias, unos 5.800 artesanos y comerciantes participaron en la actividad, que busca “ingresar de lleno a la Navidad, a la fiesta de la familia”, pese a las dificultades económicas que atraviesa el país.

Cada año, 65 sectores de artesanos instalan en el Parque Urbano Central la tradicional feria navideña, donde se ofrecen adornos, pesebres, regalos y comida callejera. La mayoría de las vendedoras son caseras, muchas de ellas cholitas que, para este desfile, combinaron sus polleras y bombines con gorros navideños.

“Invitamos a que nos visiten, tenemos productos para todo bolsillo”, dijo Graciela Márquez, dirigente del sector Maruja Choque, mientras que Eva Calderón expresó su deseo de que “las familias disfruten la caravana, aunque la situación económica esté un poco regular”.

El recorrido comenzó en la avenida Montes y avanzó hacia el campo ferial acompañada por carros alegóricos, bandas y villancicos, mientras los comerciantes entregaban caramelos al público.

Como parte de la agenda municipal, este viernes se realizará la actividad “Navidad Mágica en La Paz”, en la que se encenderán las luces de un árbol de 30 metros y un pesebre a escala real.

