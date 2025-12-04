Kermesse solidaria busca cubrir gastos médicos de Gabrielito, el niño que sobrevivió a brutal agresión en La Guardia

La familia pide a la población cruceña unirse este sábado en una cruzada solidaria para apoyar a Gabrielito, el niño de seis años que sobrevivió a la brutal agresión perpetrada por su propia tía, hecho que también cobró la vida de su hermanita de cinco años.

Los familiares del menor organizan una kermesse solidaria con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los gastos médicos acumulados, que ascienden a Bs 96.167, además de los tratamientos y curaciones que el pequeño aún necesita.

Tras más de 20 días luchando por su vida en la Caja Petrolera de Salud (CPS), Gabriel recibió el alta médica el pasado 24 de noviembre, aunque su recuperación continúa. Su madre, visiblemente afectada, expresó sentimientos encontrados entre el dolor y la esperanza.

“Yo he perdido a mi hija, que era todo para nosotras. Pero el rayito de sol está ahí, el niño está vivo, el niño está bien. Con terapia va a salir adelante, yo sé que sí”, afirmó. “Hay mucha gente orando por él y la CPS ha sido muy buena en esta parte”, añadió.

La mujer también confirmó que no volverá a la vivienda donde ocurrió el ataque:

“Sería hacerle más daño a mi hijo y a mí. Volveré a la casa de mi madre, ahí estaré el tiempo que sea necesario.”

En cuanto a la agresora, la tía del menor —una joven de 23 años— fue sentenciada a 30 años de prisión en el penal de Palmasola por el fallecimiento de la niña de cinco años y la agresión contra Gabriel.

La comunidad se organiza: sabores, música y solidaridad

La kermesse se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre, desde las 10:00, en la cancha de los residentes orureños, ubicada en la avenida Olímpica, a una cuadra del séptimo anillo. Artistas cruceños y vecinos se han sumado a la iniciativa, que busca no solo recaudar fondos, sino acompañar a la familia en el duro proceso de recuperación emocional y económica.

Los asistentes podrán degustar sopa de maní, pollo al horno, kjaras y 'asao colorao'. Se habilitaron números para pedidos y reservas: 678 53 981 y 766 12 810.

Un llamado a la solidaridad

La familia de Gabrielito invita a la población a sumarse a esta causa, recordando que cada aporte ayudará a aliviar una carga que continúa siendo muy pesada. Aunque el niño ya está fuera de peligro, su proceso de recuperación requiere cuidados constantes y recursos que la familia no puede cubrir sola.

