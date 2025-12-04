¡Vuelve la Tapatón! Buscan superar las 10 toneladas y convertirlas en medicamentos para niños con cáncer

La Fundación Tapitas por los Chicos convoca a la ciudadanía a sumarse a la segunda Tapatón del año, este sábado 6 de diciembre, con el objetivo de recaudar tapitas plásticas que serán transformadas en recursos para la compra de medicamentos e insumos destinados a niños con cáncer del Hospital Oncológico.

Soraya Kisen, presidenta de la fundación, recordó que el evento se realiza dos veces al año para facilitar la entrega masiva: “Todo lo que se recauda se convierte en medicamentos e insumos para terapia intensiva del oncológico”.

Gladys Araníbar, responsable del programa de recolección de Empacar, remarcó que toda tapita plástica es útil: “No solo las de botellas, cualquier tapita de plástico suma y ayuda”.

La meta de esta nueva versión es superar el récord de junio, cuando se lograron 10.400 kilos de tapitas. El punto de acopio será Empacar Express, ubicado en Avenida Paraguá y Cuarto Anillo, donde se recibirá a las familias desde las 9:00 hasta las 17:00, en una jornada que incluirá artistas, bailarines y actividades para todas las edades.

Las personas que residen en otros departamentos también pueden sumarse dejando sus tapitas en todas las oficinas de BOA, habilitadas como puntos oficiales de recolección.

La fundación recuerda que cada aporte cuenta: una tapita no pesa nada, pero miles pueden salvar vidas.

