Cada tapita cuenta: nueva edición de la Tapatón busca superar récords

La Fundación Tapitas por los Chicos, en conjunto con la empresa Empacar, anunció la última edición del año de la Tapatón, una campaña solidaria que busca recolectar tapitas de plástico para apoyar a los niños del hospital oncológico.

La actividad central de recolección se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre, desde las 9:00 hasta las 17:00 horas, en Empacar Express, ubicado en Cuarto Anillo y Avenida Paraguá. La invitación está abierta a toda la población, incluyendo colegios, juntas vecinales, empresas y familias.

El gerente general de Empacar, Carlos Limpias, destacó la solidaridad de la población. “La verdad es que es muy reconfortante ver cómo llegan todas las familias, niños, personas mayores, y cómo toda la sociedad se une para ayudar. Cada tapita se traduce en ayuda concreta para los niños del oncológico".

“Es muy satisfactorio ver cómo los niños vienen a ayudar a otros niños, y cómo toda la familia se une en este gesto de solidaridad”, señaló María Eugenia Terceros la responsable de Talento Humano de la empresa.

Por su parte, la Fundación señaló que los colegios son los grupos más activos en la recolección, aunque la participación de barrios, familias y empresas también ha crecido año tras año.

Durante la última Tapatón se recolectaron 10 toneladas de tapitas, y la expectativa para esta edición es superar esa cifra, con el objetivo de brindar más apoyo a los niños del oncológico.

