Este jueves, trabajadores de salud realizarán paro de 24 horas

Los trabajadores y profesionales de salud anunciaron un paro de 24 horas programado para este jueves 27 de noviembre, en demanda del pago de salarios, retroactivos, incrementos salariales y subsidios pendientes.

En el Hospital Japonés, desde primeras horas de la mañana ya se observaban pacientes esperando obtener fichas médicas, quienes expresaron su preocupación por la suspensión de servicios.

“Queríamos que hagan la prueba de la reprogramación para que no vengamos en vano el día viernes”, señaló una paciente.

Otros ciudadanos enfatizaron la necesidad de una reingeniería del sistema de salud en Santa Cruz, señalando que el departamento es el único que aún no recibe los ítems completos para hospitales de tercer nivel.

“Necesitamos que el Estado central pague la deuda histórica a Santa Cruz y que las autoridades revisen el presupuesto de salud”, manifestó un paciente que acudió desde Villa Primero de Mayo.

A pesar de que los paros afectan a los pacientes, los ciudadanos también reconocen la situación de los profesionales de salud, quienes enfrentan dificultades económicas por retrasos en los pagos. “Obviamente que los paros perjudican, pero también, ¿quién vive sin sueldo?”, reflexionó otro usuario.

Mira la programación en Red Uno Play