¿Estará Bolivia? Estos son los países que quedarán sumidos en la oscuridad

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá el eclipse solar más largo de la historia y solo 10 países de Europa, África y Asia podrán ver la totalidad del fenómeno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/11/2025 8:54

El 2 de agosto de 2027, la Tierra vivirá un espectáculo astronómico sin precedentes: el eclipse solar más largo registrado en la historia moderna, con una duración de 6 minutos con 22 segundos. Este evento ha sido denominado por científicos como el “Eclipse del Siglo” y se espera que oscurezca a al menos 10 países de Europa, África y el sur de Asia.

Según la NASA, los países que serán testigos de la totalidad de este fenómeno, donde la Luna bloqueará completamente la luz del Sol, son:

  • Arabia Saudita

  • Argelia

  • Egipto

  • España

  • Libia

  • Marruecos

  • Somalia

  • Sudán

  • Túnez

  • Yemen

La franja de oscuridad se prevé entre las 8:00 y las 10:00 horas locales, dejando algunas regiones completamente a la sombra mientras que otras experimentarán un eclipse parcial.

En este contexto surge la pregunta: ¿Bolivia podrá ver este eclipse? La respuesta es no. Bolivia no se encuentra en la trayectoria de totalidad del eclipse, debido a que este no alcanzará al continente americano. 

