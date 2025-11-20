El cometa interestelar 3I Atlas se convierte en un "ensayo" vital contra impactos catastróficos en la Tierra

La comunidad científica global está utilizando la presencia del tercer objeto interestelar conocido, el cometa 3I Atlas, como un ejercicio crucial para poner a prueba los sistemas de alerta temprana y defensa planetaria. Tras una breve pausa, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) intensificaron el monitoreo de este visitante cósmico, considerado un "regalo" para la preparación ante futuras amenazas.

El miércoles, la NASA difundió nuevas imágenes de 3I Atlas captadas por diversos dispositivos espaciales, reactivando la vigilancia tras la suspensión de actividades gubernamentales en Estados Unidos.

Precisión inédita desde el espacio

Las agencias espaciales de China y Europa se unieron a los esfuerzos de seguimiento, logrando datos de alta precisión que son vitales para la defensa planetaria.

La Agencia Espacial Europea (ESA) desempeñó un papel clave a través de su misión ExoMars TGO (Trace Gas Orbiter), que vigila Marte. Entre el 1 y el 7 de octubre, el orbitador dedicó su atención al cometa.

Este monitoreo resultó en un logro significativo: ExoMars TGO logró ajustar la trayectoria de 3I Atlas con una precisión hasta 10 veces más exacta que la que se puede calcular desde la Tierra mediante modelos matemáticos.

Estos datos recopilados desde dos puntos de vista diferentes (la Tierra y Marte) son esenciales para construir un sistema robusto de alerta temprana.

Un regalo para probar nuestras herramientas

La importancia de este monitoreo fue destacada por Jérémie Vaubaillon del Observatorio de París, quien enfatizó la urgencia de estar preparados: “Cada cometa interestelar es un regalo para probar nuestras herramientas. Si mañana aparece uno en rumbo de colisión, no habrá tiempo para improvisar.”

El objetivo final de este esfuerzo de vigilancia es construir una base de datos de observaciones de múltiples misiones espaciales desde distintas zonas del espacio exterior, sentando las bases de un sistema de alerta temprana global contra impactos.

Misiones involucradas

Una flota de dispositivos de la NASA está realizando el seguimiento puntual de 3I Atlas, entre ellos:

Telescopios : Hubble, Webb (JWST), TESS, Swift, SPHEREx.

Orbitadores y sondas: MRO, MAVEN, Europa Clipper, Lucy, Psyche, la Sonda Solar Parker, PUNCH y SOHO (ESA/NASA).

Rovers: El rover Perseverance en Marte.

El objeto interestelar 3I Atlas no solo interesa a la ciencia tradicional, sino también a aquellos que siguen la teoría de la tecnología no humana propuesta por el astrofísico de Harvard Avi Loeb, añadiendo un elemento de especulación a la ya fascinante vigilancia cósmica.

