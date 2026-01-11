TEMAS DE HOY:
ANH despliega operativos de control de GLP en la ciudad de Cochabamba

Autoridades buscan evitar el agio y asegurar el abastecimiento en todos los sectores.

Ximena Rodriguez

11/01/2026 11:53

La ANH despliega controles en toda la ciudad de Cochabamba.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) activó un riguroso plan de fiscalización en Cochabamba para asegurar que el gas licuado de petróleo llegue a todos los distritos de la ciudad. De acuerdo a la ANH se están realizando controles y operativos para que todos los camiones que reparten gas lleguen a cada sector de la ciudad.

Estas intervenciones en las rutas de distribución tienen como objetivo principal proteger la economía familiar y evitar cobros irregulares por parte de los comercializadores. La institución enfatiza que estos operativos serán continuos para evitar la especulación y garantizar que el servicio se mantenga estable en beneficio de la población valluna.

