ANH despliega operativos de control de GLP en la ciudad de Cochabamba

Autoridades buscan evitar el agio y asegurar el abastecimiento en todos los sectores.
11/01/2026 11:53
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) activó un riguroso plan de fiscalización en Cochabamba para asegurar que el gas licuado de petróleo llegue a todos los distritos de la ciudad. De acuerdo a la ANH se están realizando controles y operativos para que todos los camiones que reparten gas lleguen a cada sector de la ciudad.
Estas intervenciones en las rutas de distribución tienen como objetivo principal proteger la economía familiar y evitar cobros irregulares por parte de los comercializadores. La institución enfatiza que estos operativos serán continuos para evitar la especulación y garantizar que el servicio se mantenga estable en beneficio de la población valluna.
