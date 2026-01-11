ANH despliega operativos de control de GLP en la ciudad de Cochabamba

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) activó un riguroso plan de fiscalización en Cochabamba para asegurar que el gas licuado de petróleo llegue a todos los distritos de la ciudad. De acuerdo a la ANH se están realizando controles y operativos para que todos los camiones que reparten gas lleguen a cada sector de la ciudad.

Estas intervenciones en las rutas de distribución tienen como objetivo principal proteger la economía familiar y evitar cobros irregulares por parte de los comercializadores. La institución enfatiza que estos operativos serán continuos para evitar la especulación y garantizar que el servicio se mantenga estable en beneficio de la población valluna.

