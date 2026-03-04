Medrano denuncia falta de pagos a salud y exige alcalde interino para Santa Cruz

El presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Juan Carlos Medrano, se pronunció sobre la crisis que atraviesa el sector salud y explicó que los constantes paros se deben principalmente a la falta de pago de sueldos y salarios al personal.

“¿Cuál es el conflicto en el sector salud? No les pagan el sueldo”, sostuvo Medrano, al cuestionar que el sistema municipal vuelva a paralizarse por el incumplimiento en las planillas salariales.

Según la autoridad, la problemática no se limita únicamente al área de salud. Aseguró que también existen deudas pendientes con padres de familia de colegios fiscales, quienes no habrían recibido los recursos de caja chica correspondientes a las gestiones 2025 y 2026.

Medrano señaló además que el municipio arrastra una deuda superior a los 1.200 millones de bolivianos con empresas constructoras y otros proveedores particulares.

“Se adeudan sueldos y salarios, no se ha cumplido con el cronograma de mantenimiento y limpieza de canales, ni con el mantenimiento de hospitales, colegios y plazas”, afirmó.

En ese sentido, calificó la situación como “un desastre” y cuestionó la continuidad de la actual gestión. “Pretender que el alcalde va a solucionar lo que no pudo en casi cinco años desde la cárcel, me parece una falta de respeto”, manifestó.

Finalmente, el presidente del Concejo Municipal planteó la necesidad de designar un alcalde interino para garantizar la estabilidad administrativa del municipio más grande del país y evitar mayores perjuicios a la población.

