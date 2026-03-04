Santa Cruz registra 4.385 casos de chikungunya y alista minga en cuatro distritos

El departamento de Santa Cruz reporta este miércoles 4.385 casos positivos de chikungunya, según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que anunció para este fin de semana una minga de limpieza y destrucción de criaderos de mosquitos en la capital cruceña.

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, informó que las actividades se concentrarán en los distritos municipales 2, 5, 6 y 11, zonas donde se ha registrado la mayor incidencia de casos.

“Este sábado y domingo vamos a realizar la minga en estos cuatro distritos municipales con el apoyo de diferentes instituciones, entre ellas el Municipio, CRE, Saguapac y Defensa Civil”, señaló Hurtado.

La autoridad pidió a la población no bajar la guardia. Si bien la curva epidemiológica muestra una desaceleración en el número de contagios, advirtió que esto no significa que la enfermedad esté bajo control.

“Necesitamos la participación de toda la población, que destruyan todos los criaderos y retiren los envases que puedan contener agua para que la Alcaldía los pueda recoger”, agregó.

El Sedes insistió en que la eliminación de recipientes con agua estancada es clave para frenar la proliferación del mosquito transmisor y evitar un repunte de casos.

