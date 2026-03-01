COED se reunirá este martes ante el incremento de casos de chikungunya en Santa Cruz

El incremento de casos de Chikungunya en el departamento de Santa Cruz de la Sierra ha encendido las alertas sanitarias y motivado la convocatoria a una nueva reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), prevista para este martes 2 de marzo.

El anuncio fue realizado por el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Dr. Humberto Vargas Leigue, quien informó que las distintas instituciones llevarán propuestas para fortalecer el plan de contingencia vigente.

“Vamos a tener una nueva reunión del COED, donde las instituciones presentarán propuestas para mejorar el plan que se está realizando”, señaló la autoridad médica.

Entre las principales iniciativas destaca la realización de una gran minga departamental, que involucre a todos los sectores sociales e institucionales. Según explicó Vargas Leigue, la propuesta contempla la participación de la Federación de Juntas Vecinales, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), el Servicio Departamental de Educación, además del Gobierno Municipal y otras entidades.

“Es fundamental la participación de todos. La lucha contra el Chikungunya no puede recaer solo en una institución”, enfatizó.

Asimismo, el representante del Colegio Médico cuestionó la falta de información clara hacia la población respecto a las zonas donde se realizan labores de limpieza y fumigación. En ese sentido, planteó la necesidad de una campaña masiva de socialización, que informe de manera precisa sobre los operativos y refuerce la concientización ciudadana.

“La población necesita información más certera. La Alcaldía debe comunicar dónde se están realizando las limpiezas y fumigaciones. Además, es clave el trabajo casa por casa y la eliminación de criaderos en los hogares”, sostuvo.

Finalmente, el presidente del Colegio Médico instó a las autoridades municipales a asumir un liderazgo más visible frente a la emergencia sanitaria. Incluso solicitó que el Concejo Municipal tome un rol más activo en la conducción del plan de contingencia ante la ausencia del alcalde.

