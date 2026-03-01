La crisis en Medio Oriente golpeó de lleno al calendario internacional. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció la reprogramación de todos los partidos previstos entre domingo y lunes en la región oeste, incluyendo su competencia de clubes más importante, la Liga de Campeones Élite. La medida alcanza también a la Liga de Campeones 2 y la Challenge League.

Entre los encuentros afectados estaba el cruce entre Al-Ahli y Al-Duhail por los octavos de final, además de otros duelos como Shabab Al-Ahli ante Tractor y Al-Wahda frente a Al-Ittihad. La decisión se tomó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias registradas durante el fin de semana, en un contexto que llevó también a la suspensión de ligas locales en Israel, Irán y Qatar.

El impacto no se limita al plano regional. A un mes de la Finalissima entre Argentina y España, programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha —con casi 89 mil entradas agotadas en apenas dos horas— el escenario es incierto. El cierre del espacio aéreo qatarí y los bombardeos en territorio del Golfo Pérsico sembraron dudas sobre la viabilidad del evento.

Desde la FIFA, su secretario general Mattias Grafström indicó que el organismo sigue de cerca la evolución de los hechos y consideró prematuro adelantar una postura definitiva. En paralelo, tanto Conmebol como UEFA permanecen en estado de alerta a la espera de garantías de seguridad antes de confirmar cualquier decisión.

Mientras tanto, Doha permanece bajo tensión tras reportarse heridos por los bombardeos dirigidos a instalaciones estratégicas vinculadas a bases militares estadounidenses. En medio de un conflicto que mantiene en vilo a la región, el fútbol quedó en segundo plano, aunque con uno de sus partidos más esperados del año pendiente de definición.

