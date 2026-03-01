Knockout en 41 segundos: dura caída de ‘Chicho’ Medina en la UFC de México

El peleador boliviano José Daniel 'Chicho' Medina sufrió otra derrota contundente en la Ultimate Fighting Championship (UFC) de México, la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo, al ser superado en apenas 41 segundos por el brasileño Ryan Gandra, quien debutaba con un knockout técnico (TKO) en la división de peso mediano.

Desde el primer segundo, Gandra impuso un ritmo ofensivo que sorprendió a Medina, quien intentó avanzar, pero fue rápidamente llevado hacia la reja del octágono. Allí, el brasileño conectó combinaciones de golpes que obligaron al árbitro a detener el combate por seguridad, registrándose como knockout técnico en el primer asalto.

El resultado fue uno de los finales más rápidos de la noche y marca la primera victoria de Gandra en la UFC, quien firmó su contrato tras impresionar en la Dana White’s Contender Series antes de debutar.

La racha de Medina: cuatro derrotas consecutivas

Con este resultado, 'Chicho' Medina suma ya cuatro derrotas en la UFC sin haber conseguido una victoria en la organización, lo que pone presión sobre su permanencia en el roster. Antes de enfrentar a Gandra, había perdido frente a Duško Todorović, en septiembre de 2025, por sumisión y contra Ateba Gautier en marzo de 2025 por TKO en la primera ronda.

El historial competitivo de Medina muestra que, si bien tiene experiencia en peleas regionales con victorias previas fuera de la UFC, su paso por la organización ha sido difícil: llegó con expectativas, pero hasta ahora no ha podido traducir su talento en resultados positivos.

