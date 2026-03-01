¿Tienes un billete Serie B? Así puedes verificar si mantiene su valor legal

El Banco Central de Bolivia (BCB) puso a disposición de la población el Verificador de Número de Serie, una plataforma digital que permite comprobar si los billetes de la Serie B conservan su valor legal o si pertenecen al lote inhabilitado tras el accidente aéreo ocurrido en El Alto.

La medida busca reforzar la seguridad monetaria y evitar que billetes sustraídos del cargamento siniestrado ingresen de manera irregular a la circulación.

Paso a paso: cómo usar el Verificador de Número de Serie

Para saber si tu billete mantiene su validez, sigue estos pasos:

1. Ingresa al sitio oficial del BCB

Accede únicamente a www.bcb.gob.bo para evitar páginas falsas o intentos de fraude.

2. Ubica el apartado “Verificador de Número de Serie”

También puedes ingresar directamente mediante el enlace oficial habilitado por la entidad https://www.bcb.gob.bo/?q=content/verificador-de-n%C3%BAmero-de-serie.

3. Elige el corte del billete

Selecciona la imagen correspondiente a Bs 10, Bs 20 o Bs 50.

4. Identifica el número de serie

Revisa el anverso (lado frontal) del billete, donde aparece la combinación de letras y números.

5. Introduce el número completo

Escríbelo exactamente como figura impreso, sin omitir caracteres.

6. Haz clic en “Verificar”

Presiona el botón dentro de la plataforma.

7. Consulta el resultado

En segundos, el sistema indicará si el billete conserva su valor legal o si integra el lote inhabilitado.

Medida preventiva será suspendida desde el lunes

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que la medida de invalidez temporal de los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B será levantada desde el lunes 2 de marzo, luego de concluir el proceso técnico de identificación del lote transportado en el avión accidentado en El Alto.

La decisión había sido adoptada el sábado 28 de febrero como acción preventiva, tras el siniestro aéreo ocurrido el viernes 27, cuando parte del cargamento de valores quedó expuesto y fue sustraído por algunas personas en inmediaciones del aeropuerto internacional.

Mira la programación en Red Uno Play