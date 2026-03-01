TEMAS DE HOY:
Nacional

Conozca la lista actualizada de personas internadas tras la tragedia aérea en El Alto

De acuerdo con el reporte oficial, los pacientes se encuentran distribuidos en hospitales públicos, clínicas privadas y centros de salud de La Paz y El Alto.

Red Uno de Bolivia

28/02/2026 20:32

El Ministerio de de Salud y Deportes  presentó este sábado una lista actualizada de personas heridas e internadas tras el accidente aéreo ocurrido en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con el reporte oficial, los pacientes se encuentran distribuidos en hospitales públicos, clínicas privadas y centros de salud de La Paz y El Alto.

El Hospital del Norte concentra la mayor cantidad de pacientes, con 20 personas registradas en el último informe. Entre los nombres figuran Karen Jesica Jiménez Callisaya (27), Roger Vásquez (37), Mabel Marcela Gutiérrez Álvarez (45), René Quispe Carcani (39) y José Manuel Villasante Aguirre (18), entre otros.

En el Hospital Corea permanecen ocho pacientes, entre ellos Lourdes Lazo Murga (33), Adela Murga Quispe (53), Pedro Luis Gutiérrez (42) y una menor de 9 años identificada como Anahí Gabriela Mamani.

El Hospital Cossmil reporta seis personas internadas, mientras que el Hospital El Alto Sur atiende a tres pacientes.

Otros centros que reciben heridos son la Clínica Litoral, la Clínica Divino Señor, el Centro Calama, el Hospital Privado Corazón de Jesús, el Hospital Agramont, el Hospital Los Andes y la Sanidad de las Fuerzas Armadas.

LISTADO COMPLETO AQUÍ: 

 

Casos en verificación

El informe también incluye registros como “NN” y pacientes sin datos completos, lo que indica que algunos casos aún están en proceso de identificación. Asimismo, se reportan dos personas fallecidas en el Hospital del Norte, según el listado difundido.

Las autoridades señalaron que la nómina puede actualizarse en las próximas horas conforme evolucione el estado de salud de los afectados y se consoliden los datos oficiales.

Llamado a donar sangre

El Ministerio de Salud y Deportes lanzó un llamado urgente a la población para acudir de manera voluntaria a donar sangre, en el marco de la emergencia generada por el accidente aéreo registrado en la ciudad de El Alto.

Las personas que quieran donar pueden acudir al Banco de Sangre de La Paz, habilitado como punto oficial de donación.

