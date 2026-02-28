¿Cuándo recuperan su validez los billetes de 10, 20 y 50 Bs de la Serie B? Esto dice el BCB

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este sábado, mediante un Comunicado de Prensa, que a partir del lunes 2 de marzo se restablecerá la plena validez legal de los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B, cuya circulación fue suspendida de manera preventiva tras el accidente aéreo ocurrido el 27 de febrero.

Según el ente emisor, la decisión inicial de declarar la invalidez temporal de estos cortes tuvo como objetivo resguardar el sistema monetario nacional y evitar la eventual circulación de piezas sustraídas que eran transportadas en la aeronave siniestrada.

Durante el periodo de suspensión, el BCB realizó un trabajo técnico exhaustivo que permitió identificar con precisión la numeración de los billetes que formaban parte del lote trasladado en el avión accidentado.

Comunicado del BCB

Concluido el proceso de verificación y control, la medida será levantada y los billetes de la Serie B podrán volver a circular con total normalidad en todo el territorio nacional.

La entidad aclaró que únicamente serán invalidados los billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B que integraban el lote transportado en la aeronave, cuya numeración exacta será puesta en conocimiento del sistema financiero y de la población a través de los canales oficiales.

Finalmente, el Banco Central aseguró que está plenamente garantizada la provisión y circulación de billetes y monedas en el sistema financiero nacional, y agradeció la comprensión de la ciudadanía ante una medida excepcional adoptada en un contexto extraordinario.

Mira la programación en Red Uno Play