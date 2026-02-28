Trump afirma que Ali Jameneí murió en ataques de EE.UU. e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado en un mensaje difundido en su red social que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, murió en ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses en coordinación con Israel contra la república islámica.

En su publicación, el mandatario escribió:

“Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses”.

Trump sostuvo que la operación fue resultado de labores de inteligencia y sistemas de rastreo avanzados, y aseguró que los bombardeos continuarán mientras sea necesario.

“El bombardeo intenso y preciso, sin embargo, continuará sin interrupciones durante la semana, o el tiempo que sea necesario, para lograr nuestro objetivo de paz en todo el Medio Oriente y, de hecho, en el mundo”.

El mandatario también señaló que la ofensiva representa, según su criterio, una oportunidad para que el pueblo iraní recupere el control de su país.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial independiente por parte de autoridades iraníes ni de organismos internacionales sobre la muerte del ayatolá Jameneí. Tampoco el Departamento de Defensa de EE.UU. emitió un comunicado detallado que respalde públicamente la afirmación.

El anuncio generó inmediata repercusión internacional y se espera una reacción oficial de Teherán en las próximas horas.

