Israel y EE.UU. lanzan ofensiva contra Irán y Teherán responde con misiles

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado una ofensiva contra objetivos en Teherán y otras ciudades de Irán. El Gobierno iraní respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en la región.

El Ministerio de Defensa israelí anunció la operación a las 8:15 hora local (6:15 GMT) y declaró el estado de emergencia por 48 horas. Minutos después se reportaron explosiones en la capital iraní y en ciudades como Isfahán, Tabriz y Karaj.

El Ejército israelí informó inicialmente de un “ataque preventivo” y luego precisó que la ofensiva se dirigió contra “decenas de objetivos militares”, como parte de una operación coordinada con Estados Unidos.

Israel denominó su campaña “Rugido de León”, mientras que Washington la identificó como “Furia Épica”, con el objetivo declarado de neutralizar “amenazas existenciales”.

Víctimas en el sur de Irán

En la localidad de Minab, en el sur del país, el vicegobernador provincial reportó la muerte de 53 niñas en una escuela primaria tras un bombardeo. Otras 48 estudiantes resultaron heridas, según medios oficiales iraníes.

Equipos de rescate trabajan en la remoción de escombros. De acuerdo con la autoridad local, en el momento del ataque había 170 alumnas en el establecimiento.

EFE no ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques ni el número de víctimas, debido a las restricciones impuestas a la prensa internacional en la República Islámica.

Explosiones y tensión en Teherán

En Teherán se escucharon al menos tres explosiones en el centro y norte de la ciudad. La televisión estatal informó de columnas de humo antes de que su señal se interrumpiera.

Tras los estallidos, se registraron congestionamientos vehiculares. Padres acudieron a colegios para recoger a sus hijos y se formaron filas en cajeros automáticos. Medios locales reportaron interrupciones en telefonía móvil e internet en algunas zonas.

Las agencias Mehr y Tasnim indicaron que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se encuentra en buen estado de salud.

Operación planificada

Un oficial israelí señaló que la operación fue preparada durante “muchas semanas” en coordinación con Estados Unidos y que se extenderá el tiempo “necesario”.

Mapa: EFEFuente: Medios oficiales de IránCreado con Datawrapper.

El Ejército israelí prevé incorporar a 70.000 reservistas, principalmente para reforzar la defensa aérea y la presencia militar en fronteras.

La ofensiva ocurre tras días de tensión y negociaciones en Ginebra entre representantes iraníes y estadounidenses. La escalada eleva la incertidumbre en Medio Oriente y mantiene en alerta a la comunidad internacional.

